TS – Pavard, l’Inter ha aumentato l’offerta: i dettagli. Affare anche per il Bayern perché…

Pavard intanto attende infatti soltanto il via libera per trasferirsi a Milano: Inter e Bayern ad un passo dall'accordo

"L'Inter e Benjamin Pavard sono ormai promessi sposi. Il francese attende infatti soltanto il via libera per trasferirsi a Milano". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa che l'Inter sta portando avanti col Bayern Monaco per Pavard.

"L'Inter ha dato la sua disponibilità ad alzare ancora l’offerta arrivando a 33 milioni (28 di parte fissa più 5 di bonus) che avvicinano notevolmente i 35 chiesti dal Bayer. Detto questo, l’affare lo faranno in due: l’Inter perché - come chiesto espressamente da Simone Inzaghi - sostituirà Milan Skriniar con un profilo di sicura affidabilità a livello internazionale, il cui curriculum parla da sé (e che, per giunta, è ancora nella parte migliore della carriera); il Bayern perché ha scongiurato il rischio di perdere a zero Pavard che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2024", prosegue poi il quotidiano.