EDICOLA / GdS, Pavard: “Inter regalami la stella. Mi sento come a casa”

Milano gli piace e lo ha raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Un'anticipazione dalla prima pagina

Dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport arriva un'anticipazione su un'intervista esclusiva a Benjamin Pavard , il difensore francese che è arrivato all'Inter in estate. Il calciatore ha fatto capire sin da subito di essersi trovato bene a Milano. E alla rosea ha detto di aver trovato il posto giusto.

«Inter, regalami la stella. Mi sento come a casa, c'è il progetto che cercavo», le parole anticipate in prima pagina del difensore dell'Inter. E di un ex nerazzurro parla anche il quotidiano sportivo, Conte. "De Laurentiis lo vuole ma ha pronto Tudor. Napoli, vota Antonio", il titolo dedicato alla questione della panchina azzurra con Garcia che si avvicina all'esonero.