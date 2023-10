EDICOLA / CdS, De Laurentiis a Conte: “Prenditi il Napoli”. Offerta sul tavolo

Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l'ultima esperienza nell'Inter . Anche il Corriere dello Sport ne parla in prima pagina: "«Prenditi il Napoli». DeLa chiama Conte . I campioni d'Italia verso la svolta. Offerta sul tavolo. Il tecnico apre: «Possono succedere tante cose». Il presidente ha di fatto già liquidato Garcia. «Averlo scelto è stata una mia responsabilità».

In basso si parla anche di un altro ex giocatore che oggi allena, Pippo Inzaghi, fratello del tecnico nerazzurro Simone, che dopo l'esperienza alla Reggina allenerà in Serie A la Salernitana che ha esonerato Sousa. Poi l'annuncio dell'UEFA con gli Europei del 2032 in Italia e Turchia.