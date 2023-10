"Di base c’è la volontà di riposare per godermi la famiglia. Poi nel percorso possono succedere tante cose ma ora penso a godermi questa atmosfera e questa serata. Napoli? Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione. Godiamoci a questa serata".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.