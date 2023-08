CdS – Pavard, l’Inter ora spinge. “Ecco qual è il piano dei dirigenti”

"L'Inter si aggrappa a Pavard . Tocca a lui fare la differenza con il Bayern, forzando la mano sia per andare via sia per accettare le condizioni nerazzurre. Evidentemente, resta lo spauracchio Manchester United, ma, fino a che Maguire non verrà convinto a partire, l’offerta da 40 milioni continuerà a restare virtuale". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'affaire Pavard.

L'Inter, dopo una prima offerta da 25 mln più bonus e un rilancio a quasi 30, resta comunque distante dalla richiesta del Bayern, che ne chiede 35 bonus compresi se lo United non riuscirà a inserirsi altrimenti anche 40 mln di euro. "Nel primo caso, il gap non parrebbe incolmabile, ma Marotta e Ausilio hanno limiti di manovra. Oltre ai soliti problemi finanziari, c’è pure un tetto come costo annuo da non sforare, così da rispettare il settlement agreement concordato con l’Uefa, che, tanto più, incide pure sulla compilazione della lista Champions. In aggiunta ci sono le commissioni per gli agenti, che sarebbero piuttosto corpose, tenuto conto dello status del giocatore e del contratto in scadenza nel 2024. Il piano, associato al “lavoro” ai fianchi di Pavard, è proprio di studiare una migliore articolazione dei bonus. Il canale è sempre aperto", commenta sempre il CorSport che fa il nome di Schuurs del Torino come alternativa.