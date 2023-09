Inter, Pavard e Klaassen a disposizione. Spezzone per il difensore, l’olandese secondo cambio

"Sarà dopo Frattesi la seconda opzione a centrocampo a disposizione di Inzaghi per cambiare la partita, in caso di bisogno. Sensi, infatti, è fermo per un leggero affaticamento muscolare. Non sarà disponibile neppure Sanchez, indietro di condizione: il cileno, regolarmente convocato dal Cile, tornerà a disposizione per il derby. Ancora fuori causa Acerbi: in mezzo alla difesa il titolare resta De Vrij. San Siro è tutto esaurito, squadra regolarmente in ritiro da ieri ad Appiano", aggiunge il quotidiano.