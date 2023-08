TS – Inter, per Pavard è solo una questione di tempo: martedì l’arrivo a Milano?

Il suo arrivo a Milano sembra imminente, come scrive Tuttosport: "Inter-Pavard: siamo in dirittura d'arrivo. Domani infatti i nerazzurri contano di incassare il via libera da parte del Bayern Monaco per il francese, che dovrebbe sbarcare a Milano martedì, anche se non è da escludere che il suo arrivo venga anticipato alla serata precedente. Il traguardo in ogni caso è sempre più vicino, con la chiusura dell'affare che nonostante le resistenze iniziali di Tuchel dovrebbe andare in porto".