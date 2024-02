Pavard votato migliore in campo in Inter-Juve: “Merci, grazie”

È Benjamin Pavard il migliore in campo di Inter-Juventus per i tifosi nerazzurri: il difensore ha ringraziato sui social

È Benjamin Pavard il migliore in campo di Inter-Juventus per i tifosi nerazzurri. Il difensore francese è stato votato e il club lo ha celebrato in all'indomani del successo contro i bianconeri. "Merci, grazie", ha scritto Pavard in una story su Instagram, con i cuori nerazzurri.