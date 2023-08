Sky – Pavard a Milano, l’Inter non ha mai pensato che potesse saltare: il retroscena

“L’Inter è sempre stata molto ottimista per Pavard. Aveva chiesto informazioni anche per Schuurs del Torino, ma non ha mai pensato che potesse saltare l’operazione Pavard. Il giocatore era molto convinto e l’agente dello stesso Pavard era sicuro di portarlo a Milano. Tanto che il Bayern il sostituto non l’ha ancora preso. Investimento da 30 milioni di euro più 2 di bonus. L'Inter da 8 mesi voleva prendere Pavard, se Skriniar fosse andato al PSG a gennaio, il francese sarebbe potuto arrivare già a gennaio”, le sue parole.