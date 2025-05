Non solo Lautaro, per la finale di Champions League con il Psg Inzaghi dovrebbe avere tutto il gruppo a disposizione. Lautaro ha recuperato e ha ancora qualche giorno per migliorare la condizione fisica. Lo stesso vale anche per Pavard .

"Benjamin Pavard corre verso la finale di Champions. Il programma è stato rispettato. Ieri, nella seduta di allenamento aperta ai media in quel di Appiano, il francese è rientrato in gruppo durante la seduta e ha preso parte senza problemi alle partitelle a campo ridotto. La parola chiave è la seguente: intensità. Pavard è sempre stato considerato come il braccetto di destra titolare, ma quest'anno ha avuto qualche problema fisico in più. Ha saltato la doppia sfida con il Barcellona per un problema a una caviglia rimediato con la Roma e le ultime quattro partite di campionato, dov’è andato in panchina solo contro la Lazio. L’ultima presenza è del 27 aprile, in casa contro i giallorossi", scrive Gazzetta.it.