CorSera – Pavard all’Inter, ufficiale dopo il sostituto del Bayern. Ora l’affare Correa

"L’Inter spera di avere il giocatore al massimo entro domani per le visite mediche ma, nonostante l'accordo con i tedeschi, il via libera definitivo arriverà quando il Bayern avrà trovato un sostituto. Ventisette anni, determinato a giocare in A, Pavard porta con sé un bagaglio tecnico e di esperienza importante (quattro scudetti e una Champions con il Bayern). Ora i nerazzurri si augurano che Correa trovi presto una destinazione gradita: in Italia potrebbe rilanciarsi in prestito al Torino che già ha accolto Valentino Lazaro", aggiunge il quotidiano.