Benjamin Pavard sembra avere un legame fortunato con i colori della Germania. Nel 2018, mentre frequentava un corso di tedesco, scoprì di essere stato convocato per il Mondiale in Russia. Oggi, con l’Inter, ha segnato il suo primo gol in nerazzurro proprio contro il Bayern Monaco, squadra con cui vinse il Triplete nel 2020. Un gol importante che ha spinto l’Inter in semifinale di Champions League.

"Ora corre per agguantarne un altro, stavolta in nerazzurro, il club che sceglieva alla Playstation da bambino. “Giocavo con Zanetti, Cambiasso e Samuel. Erano i miei idoli, come Ronaldo il Fenomeno”. A Milano lo chiamano “Benji l’interista” per via di una canzone. Il colpo di testa con cui ha mandato i nerazzurri in semifinale riprende la sua vecchia vita: prima di scalare in difesa, Pavard si divertiva a giocare da attaccante. Una volta disse che gli piaceva pungere i portieri “come faceva mister Inzaghi”. Se n’è ricordato: “Non ci poniamo limiti. Abbiamo una rosa forte, ci stiamo divertendo e siamo uniti. Godiamoci questo momento, poi penseremo alla sfida contro il Bologna”. Si gioca a Pasqua. Non ci si ferma", sottolinea la Gazzetta dello Sport.