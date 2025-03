Ha parlato di passione, lo fa sempre quando parla dell'Inter. Lautaro Martinez si è preso la fascia di capitano dell'Inter con il passare degli anni mentre cresceva come giocatore e come leader della squadra. «L'Inter è davvero passione. Per me, questa è la parola chiave a cui penso quando parlo dell'Inter. Passione. Per la maglia, per il club, per lo stemma», ha detto in queste ore. Di lui ha parlato a Skysport Andrea Paventi.