Pazzini: “Correa può arrivare in doppia cifra, lui e Lautaro si completano. Ora l’Inter…”

Giampaolo Pazzini, ex punta nerazzurra, si è detto convinto che Correa e Lautaro Martinez possano tranquillamente giocare insieme

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare dell'attacco dell'Inter, Giampaolo Pazzini, ex punta nerazzurra, si è detto convinto che Correa e Lautaro Martinez possano tranquillamente giocare insieme e completarsi grazie alle loro caratteristiche:

"Correa ha trovato quello che gli mancava e cioè il gol. Può andare in doppia cifra. Lui e Lautaro hanno caratteristiche che si completano: Inzaghi vede Correa come trequartista e Lautaro come seconda punta: insieme possono giocare. Lukaku è un accentratore e quindi fa giocare la squadra in un modo preciso, che non cambiava mai. L’Inter ora ha più varianti: l’attaccante che gioca con la palla addosso, o che sceglie la profondità o lo scambio nel breve".