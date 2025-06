Il problema è stata la mancata reazione, anche nel guardare il linguaggio del corpo dei giocatori. Vedevi nelle facce pochissima comunicazione. Secondo me non è successo niente nello spogliatoio: erano in grande fiducia, si respirava questo, un'Inter favorita, che arrivava dalla sconfitta di Istanbul. Quando le gambe non vanno lo senti. Il problema è che pensavi di fare un altro tipo di partita, e invece arrivi lì e 1-0, 10 minuti e non me ne sono neanche accorto. Vado avanti, 2-0 con palla deviata, 25 minuti. Mi trovo in una condizione in cui non sono preparato e sono incapace di reagire.