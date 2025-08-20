Pazzini: “Napoli? Assenza Lukaku peserà tantissimo. L’Inter invece deve…”

L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Giampaolo Pazzini, ha fatto le carte al prossimo campionato ai microfoni di Radio Serie A con Rds: "Il Napoli parte davanti a tutti perché ha lo scudetto cucito sul petto, si è rinforzato e completato. L’anno scorso erano in pochi anche a livello numerico, ora è diverso, anche se l’assenza di Romelu Lukaku peserà tantissimo. Gli ci vorrà un po’ di tempo per rientrare, soprattutto per via della sua muscolatura. Dispiace anche perché quando ti alleni durante tutto il ritiro e sei a pochi giorni dall’inizio, fermarti così è devastante. E anche il Napoli ne soffrirà, è un’assenza di peso che darà più spazio e responsabilità a Lorenzo Lucca".