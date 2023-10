Pazzini: “Il Bologna può dare fastidio. Inter più matura. Lautaro e Thuram…”

Presente negli studi di Dazn, Giampaolo Pazzini ha parlato di Inter-Bologna a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara: "Il Bologna può dare tanto fastidio, sta facendo bene, giocano con fiducia. Mi aspetto per l'Inter una partita difficile perché il Bologna giocherà con la testa libera".

"Questa Inter mi sembra una squadra matura, più consapevole. L'annata scorsa gli è servita sia per il campionato, ma anche aver raggiunto una finale di Champions nei giocatori ha portato tanta consapevolezza e fiducia. Li vedo molto più maturi nella gestione della partita. Lautaro mi piace tantissimo, anche lui dall'anno scorso ha avuto una evoluzione mentale. Si prende la responsabilità e anche quando non fa gol dà una grande mano alla squadra. Thuram è un giocatore che gioca per la squadra. Questa coppia sta facendo veramente molto bene".