Inter-Bologna, le UFFICIALI: niente turnover per Inzaghi, Thuram e Lautaro dal 1′

In attacco, infatti, spazio a Thuram con Lautaro mentre Dumfries e Dimarco sono gli esterni. A centrocampo tocca ai tre titolari con Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan come interni. In difesa c'è ancora Pavard, con Acerbi e Bastoni mentre tra i pali confermato Sommer.