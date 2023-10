Asllani a ITV: “Inter, oggi dobbiamo per forza giocare per i 3 punti”

A Inter TV, il giocatore nerazzurro Kristjan Asllani ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo visto diversi video del Bologna, vengono da ottimi risultati e non prendono gol da diverse partite, abbiamo lavorato bene e faremo la nostra partita noi. Che gara sarà? Giocano un bel calcio, noi anche, daremo il massimo, sappiamo che sarà difficile. Quelle prima della sosta, oltretutto in casa, sono partite fondamentali, dobbiamo per forza giocare per i 3 punti”.