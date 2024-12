Eraldo Pecci, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato così di quanto accaduto ad Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: "Ci siamo presi tutti un bello spavento. Sono momenti particolari. Io ho vissuto in prima persona quello che successo ad Antognoni. Mi ricordo che c'era Onofri che era disperato.