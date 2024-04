"Ranieri ha l'età dei datteri ma è l'unico che ha fatto il miracolo nel nuovo secolo. Uno che vince il campionato col Leicester è il migliore allenatore di tutti i tempi. C'è da dire che stasera ha giocato bene e meritato. Non so quando l'Inter vincerà lo scudetto ma di sicuro Fourneau non diventerà internazionale dopo aver concesso il 2-2 al Cagliari. Secondo me Infantino se la legherà al dito (ride, ndr)"