Pecci: “Anche Lautaro segnerebbe poco col centrocampo Juve. Mi spiace vedere l’Inter che…”

"Barella, forse insieme a Chiesa, è il miglior giocatore italiano. Sono 3 anni che può giocare in qualsiasi squadra al mondo. La partita si presentava con l'Inter che aveva la miglior difesa e la Lazio in crisi in attacco. Dopo il regalo di Marusic, era più chiaro che la partita sarebbe finita 2-0 anziché 1-1. Fino al gol dell'Inter la partita era stata alla pari, in Champions mi è dispiaciuto vedere che la sesta in Liga ha arginato l'Inter senza tanta fatica, dovremmo anche riflettere su questo"