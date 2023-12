Lautaro: “Grande inizio di campionato, avanti così. +4 Juve importante. E il sorteggio…”

"Esultanza per Bahia Blanca? Notte complicata, ho dormito poco. Ero preoccupato per la mia città e per la mia famiglia", ha detto Lautaro

Intervenuto ai microfoni della Rai durante la Domenica Sportiva, Lautaro Martinez ha parlato così:

"Esultanza per Bahia Blanca? Notte complicata, ho dormito poco. Ero preoccupato per la mia città e per la mia famiglia, hanno passato un momento difficile. Mando un forte abbraccio e tanta forza ai famigliari delle vittime. Sono contento ma un po' preoccupato per la situazione, spero si risolva presto"

29 gol in stagione