Pedullà: “Allegri-Juve-Conte? Giochino degli amici di Max smascherato: com’è andata”

Perché ritengono che il lavoro di quest’anno vada tutelato e non possiamo dargli torto. Allegri ha un’altra serenità, un altro modo di vedere le cose, ha lasciato a casa il nervosismo, le sue conferenze stampa sono soft, tranquille e prive di cianuro. Un concetto va ribadito, la nuova gestione con Giuntoli al timone ha trasmesso ciò che mancava prima, spremute di autostima. Poi, se vogliono un gioco spettacolare, avvolgente e coinvolgente, la musica non può cambiare due anni e mezzo dopo. Ci sono quelli - acrobati social prestati al giornalismo - che dopo un premio assegnato per il mese di novembre ad Allegri invocano scuse da presentare a Max. Scuse per cosa? È in sella da luglio 2021, bisognerebbe chiedere scusa a chi è costretto a sorbirsi simili considerazioni.

Alla terza stagione di Juve, uno dei club più prestigiosi al mondo, Allegri deve portare a casa un titolo perché non sarebbe ammissibile restare con la bacheca completamente vuota dopo 36 mesi in carica. E non basterebbe la “semplice” partecipazione alla prossima Champions. Ma questo Allegri è un altro, gli va riconosciuto per onestà e non bisogna sempre sparare sul pianista. Gli spot a favore di Conte, con qualcuno che ha venduto accordi falsi, non hanno fatto altro che rafforzare la sua posizione", le sue parole.

