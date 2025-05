"Questa live è dedicata a chi ha gufato, a chi si è goduto la partita e ai cultori degli Zeru Titoli. L'Inter ha dimostrato di essere viva, indipendentemente da tutto. Il 3-3 è un certificato di garanzia sul fatto che tutto era stato programmato per andare in fondo alla Champions. L'Inter lotterà fino in fondo per la qualificazione alla finale. Dumfries ha dimostrato di essere un valore aggiunto, la sua assenza si è sentita molto. Il 2-0 dopo 20' avrebbe steso un bisonte, invece il Barcellona è tornato a giocare con grande mentalità. Ma l'Inter ha tenuto, e Inzaghi può essere soddisfatto di una prestazione del genere".