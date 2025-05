Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha fatto il punto sulle panchine delle big di Serie A, soffermandosi anche sull'Inter e su Simone Inzaghi : "Lasciamolo tranquillo fino all’Evento di sabato, la famosa finale di Champions che tutti gli allenatori del mondo vorrebbero giocare. Poi decideranno se andare avanti oppure no, l’eventuale mina vagante in ottica Inter si chiama Cesc Fabregas .

Su Antonio Conte nella giornata di lunedì hanno fatto il rimbalzo delle emozioni e delle sensazioni, “la moglie lo convincerà”, “Lukaku è in pressing, Oriali anche”. Quando, siamo seri, una decisione si prende non in base alle emozioni o alle sensazioni, il richiamo della Juve per Conte è fin troppo forte, praticamente un elisir di lunga vita. C’è stato chi su questa storia ci ha marciato, facendo interazioni solo per lucrare like per poi cambiare idea dopo un paio di ore (sempre interazioni sono…).