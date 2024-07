Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della situazione legata al futuro di Federico Chiesa: "Perché Ramadani non ha portato offerte? Vuole andare a scadenza? Lo dica. Ma se vuole andare a scadenza per me non fa un regalo al suo assistito, che è reduce da infortuni, deve giocare e non può passare un anno da separato in casa".