Pedullà: “Comunicato Lazio su parole Sarri? Sarebbe stato più opportuno se…”

"Non dovrebbe rispondere a me, ma ai tifosi e a chi chiede il minimo sindacale di verità", dice Pedullà sulla Lazio

Le parole di Sarri post Inter-Lazio sull'arbitro hanno fatto molto discutere tanto che la stessa Lazio ha pensato di fare un comunicato per sottolineare come la direzione di gara di Manganiello non abbia influito sul risultato.