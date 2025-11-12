Le parole di Sarri post Inter-Lazio sull'arbitro hanno fatto molto discutere tanto che la stessa Lazio ha pensato di fare un comunicato per sottolineare come la direzione di gara di Manganiello non abbia influito sul risultato.
Pedullà: "Comunicato Lazio su parole Sarri? Sarebbe stato più opportuno se…"
Pedullà: “Comunicato Lazio su parole Sarri? Sarebbe stato più opportuno se…”
"Non dovrebbe rispondere a me, ma ai tifosi e a chi chiede il minimo sindacale di verità", dice Pedullà sulla Lazio
Alfredo Pedullà, nel suo editoriale su Sportitalia, ha detto la sua anche sulla scelta della Lazio: "Sulla vicenda Lazio (molto dignitosa in casa dell’Inter) non si capisce a cosa serva un comunicato per smentire un allenatore che aveva chiaramente detto come la direzione di Manganiello non avesse condizionato il risultato, non esisteva alcun margine per il deferimento
Di sicuro il club può fare come ritiene, ma forse sarebbe opportuno un comunicato per rispondere al seguente quesito: la Lazio potrà fare mercato oppure no? Non dovrebbe rispondere a me, ma ai tifosi e a chi chiede il minimo sindacale di verità".
