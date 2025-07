Anche dalla Turchia arrivano attenzioni importanti per il portiere della nazionale azzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 27 luglio 2025 (modifica il 27 luglio 2025 | 23:02)

Il contratto in scadenza tra meno di un anno rende Gigio Donnarumma un'occasione di mercato. Soprattutto per chi può investire cifre importanti, considerando l'ingaggio del portiere e capitano della nazionale. Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito, rivela la nuova pretendente per l'ex Milan:

"Gigio Donnarumma vive giorni decisivi per il suo futuro. Ancora non ci sono accordi sul rinnovo del contratto in scadenza, anzi permane la distanza, al punto che il Paris Saint-Germain si sta cautelando con Chevalier del Lille (notizia dell’Equipe), valutazione 40 milioni. I movimenti per Gigio sono costanti. Possiamo assicurare che il Galatasaray, dopo aver sistemato la pratica Osimhen, ha fatto una mega offerta di ingaggio, pronto a trattare con il PSG per il cartellino.

Ma il portiere, pur avendo apprezzato il tentativo del club turco, è orientato ad aspettare. Il Galatasaray ha sondato Ederson, in scadenza con il City, che mai hai avuto chance di andare al Napoli e che potrebbe essere al centro di altri interessi. Proprio il Manchester City – ecco una chiave da seguire – sta monitorando la posizione di Donnarumma, pur avendo gli accordi per riportare Trafford dal Burnley. Gli inglesi hanno chiesto di essere informati, Guardiola stravede per il portiere classe 1999, un monitoraggio che sottintendere il desiderio di giocare di anticipo in vista della scadenza del contratto. I club italiani, dopo la richiesta di informazioni degli scorsi mesi, per il momento sono defilati.