"L'Inter è crollata a livello fisico, non ha prodotto e si è innervosita. Non aveva lucidità e la sconfitta è figlia delle altre due. Dalla postura dei giocatori si capivano le difficoltà di giocare così tanto. Ho avuto l'impressione che, anche se fosse durata 182', l'Inter non avrebbe tirato in porta. La rassegnazione si è capita dagli sguardi, dai primi piani".