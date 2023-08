Pedullà – Inter nessun colpo in vista in mezzo. In difesa questi i nomi. Con Correa…

Il giornalista ha spiegato le prossime mosse del club nerazzurro in particolare per la retroguardia

"Saltata la trattativa Samardzic , l'Inter in questo momento è ferma sul centrocampista, non sono previsti movimenti nei prossimi giorni. Così come sull'attaccante, non sono previsti altri arrivi se non partisse Correa ". A Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del mercato dell'Inter e si è soffermato anche sulle intenzioni dei nerazzurri rispetto al difensore.

Dopo l'arrivo di Arnautovicla retroguardia è una priorità assoluta per i dirigenti interisti. I nomi fatti sono quelli di Chalobah, di cui si era parlato col Chelsea, all'epoca della trattativa per Lukaku. Tanganga del Tottenham è un altro nome, può partire in prestito con diritto di riscatto, non è il primo nome ma è da tenere ad occhio, come quello di Tomiyasu ma lì, ha spiegato il giornalista, il discorso è differente perché il costo è troppo elevato e al momento all'Arsenal. Dalla lista dobbiamo togliere Toloi, assolutamente incedibile. C'era stato un tentativo venti giorni fa: il club bergamasco deve discutere con lui del rinnovo, ma lo ritiene incedibile. E si era pensato anche a Demiral che ha aspettato poi ha deciso di andare in Arabia.