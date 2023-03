Pedullà: “Inter, ruolino di marcia allarmante. L’aggravante è il fatto che…”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter sul campo dello Spezia: "L'Inter in campionato ha un ruolino di marcia allarmante. Complimenti a Semplici ed allo Spezia, ma l'aggravante è che hai fatto tu la partita e l'hai persa. Non puoi perdere otto partite in campionato contro squadra inferiori a te... I nerazzurri non hanno avuto comportamenti da grande squadra, sono atteggiamenti da squadra malata e con problemi".