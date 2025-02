"Inzaghi dopo una sconfitta è tornato scarso, come due anni fa, quando tutti volevano esonerarlo. Lui deve cercare di vincerlo, per arrivare a due scudetti su quattro, visto che tutti pensano che l'Inter sia la squadra più forte. Inzaghi non ha bisogno di servi sciocchi che prendono le sue difese a tutti i costi, come non si devono fare processi. Processi di cosa? Cosa avrebbe dovuto fare lui di diverso nel primo tempo contro la Juventus? L'Inter ha giocato da 7,5. Questi ingegneri del nulla, che si fanno condizionare solo dal risultato...".