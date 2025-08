Sono in molti a paragonare la situazione dell'attaccante nigeriano a quella dello scorso anno del centrocampista olandese

Fabio Alampi Redattore 6 agosto 2025

Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato della vicenda Lookman, facendo un paragone con quella dello scorso anno legata a Koopmeiners: "Hanno detto che la vicenda Lookman-Inter assomiglia molto a quella che ha portato Teun Koopmeiners dall'Atalanta alla Juventus. Per me non c'è il 5 per cento di somiglianza, forse neanche il 3.

E cerco di spiegare: le manovre per portare l'olandese in bianconero erano partite, come abbondantemente documentato in quei giorni, a dicembre 2023. La Juventus si era impegnata al 100 per cento e aveva garantito che non ci sarebbe stata cifra a impedire il trasferimento. La Juventus aveva chiesto e ottenuto di respingere qualsiasi proposta proveniente dalla Premier con la promessa che quel matrimonio si sarebbe celebrato senza alcun tipo di intoppo. E non ci sarebbe stata cifra ad ostacolare il nero su bianco. Strada facendo, la Juventus ha cercato di giocare al ribasso, avendo il sì dell'olandese, ma con l'Atalanta al ribasso non si gioca perché quello è il loro terreno preferito. Traduzione: se cerchi di prenderla per il collo, succede esattamente il contrario e la tariffa sale.

Alla fine i tempi si sono dilatati per una questione di tira e molla, una situazione che ha penalizzato la Juventus nel senso che Koopmeiners si è presentato tardi, ha saltato buona parte della preparazione, ha conosciuto poco e male i nuovi compagni e gli effetti si sono visti durante tutta la stagione. Forse appena il 30 per cento di Koop, probabilmente condizionato – lui più di altri – dall'enfasi mediatica e dalla pazzesca pressione che gli hanno messo addosso. Ma con una rincorsa che era partita 7-8 mesi prima come si pensava di averlo libero mentalmente e alla larga da qualsiasi tipo di pensiero? Infatti, in campo ha fatto una fatica incredibile, una zavorra psicologica insopportabile".