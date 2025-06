L'ex Empoli, tuttavia, non ha ancora dato una risposta definitiva, come conferma Alfredo Pedullà: "Martusciello ha avuto una proposta dall'Inter per diventare il vice di Chivu, ma è ancora perplesso e non ha dato via libera in mattinata malgrado un'offerta importante. Per questo motivo il club sta virando su Samuel in attesa di una decisione definitiva".