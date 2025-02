Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così l'ottima mossa del Como di acquistare Nico Paz e Assane Diao: "Ci sono belle pescate di mercato che vanno sempre rimarcate. Perché non è detto che occorra spendere 30 o 40 milioni per avere soddisfazioni. A Como c’è una proprietà che potrebbe permettersi di tutto e di più, ma che sta molto attenta a scaraventare soldi dalla finestra. Ci sono almeno due operazioni che vanno rimarcate, come se fossero un esempio per tanti, la forza delle idee. Nico Paz più Diao, una ventina di milioni per accendere il sogno.