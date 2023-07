"Per questo l'Inter non è mai stata disposta a scendere sotto i 60 milioni di euro di valutazione, rimandando al mittente diverse proposte dei Red Devils prima di sedersi veramente al tavolo per definire i dettagli. Per il portiere è pronto un contratto di cinque anni, da stabilire se interamente dall'inizio o diviso in quadriennale più opzione per il successivo anno", si legge.