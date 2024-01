Florenzi: “Scudetto? Pensiamo partita per partita, vedremo a marzo”

Nel corso di un'ampia intervista a Sport Mediaset, Alessandro Florenzi ha parlato così delle ambizioni del Milan per lo scudetto:

"Ci sono tanti leader qui al Milan, ne abbiamo tanti diversi. Alcuni parlano, altri sono leader silenziosi. Ho avuto altre esperienze, ricordo che Totti alla Roma era un leader silenzioso, non aveva bisogno di parlare. Resta il pensiero scudetto? Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso quasi netto. Per quello che ci riguarda stiamo facendo il nostro percorso. Quando sarà marzo e aprile vedremo dove saremo"