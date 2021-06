Peeters: “Vi racconto Ronaldo e la sua dieta. Ha grande rispetto per Lukaku”

Il centrocampista belga della Juventus Under 23 è stato intervistato in patria per svelare i segreti di Cristiano Ronaldo

Alessandro Cosattini

Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Under 23, è stato intervistato da Het Latste Nieuws in patria per svelare i segreti di Cristiano Ronaldo in vista dell’ottavo di finale degli Europei in programma contro il Portogallo. Il giocatore ha parlato d CR7, ma anche del connazionale Romelu Lukaku. Queste le sue parole: “Ronaldo ha molto rispetto per Lukaku e sarà motivatissimo a vincere la sfida, come sempre. È una persona molto piacevole, per niente arrogante ma allo stesso prende il calcio molto seriamente. Sul pullman non parla quasi di nient’altro".

Peeters ha poi svelato l’alimentazione di Cristiano Ronaldo: “Lui vuole vincere sempre e ovunque ma aiuta a crescere i giovani calciatori. Anche senza conoscermi bene ha fatto lo stesso con me, cercando di tirare fuori il meglio. Credo che sia una qualità molto importante. Mangia sempre la stessa cosa: broccoli, pollo e riso e beve litri di acqua. Quando mi sono ritrovato in palestra con lui mi ha impressionato, il suo è un fisico perfetto per un calciatore. E anche se sono abbastanza muscoloso quel giorno ho pensato: 'Ho ancora molto da lavorare', anche perché lui è diventato così allenandosi maniacalmente per tantissimi anni”.