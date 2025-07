Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha commentato la prima uscita del Milan di Allegri

Gianni Pampinella Redattore 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 01:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha commentato la prima uscita del Milan di Allegri. I rossoneri sono stati battuti 1-0 dall'Arsenal. "Non ha portato molto questa partita ad Allegri, la condizione fisica è quella che è ma è anche un Milan che non vedremo mai in campionato. Non voglio sentire dire che tanto in difesa a destra siamo a posto, perché non è così. Serve un terzino".

"Non voglio sentir dire che anche se non arriva Jashari ne abbiamo sei a centrocampo, perché Musah non può giocare nei tre di centrocampo e anche oggi lo ha dimostrato. Jashari pareggia l'uscita di Reijnders, se non arriva è un downgrade per ora, anche con Ricci e Modric. Sgombriamo subito gli equivoci".

"Allegri non è venuto qui per tentare il quarto posto e basta. Il Milan vuole vincere il campionato e approfittare delle occasioni. Ma bisogna mettere le basi. Parla con Tare e non si accontenta. Siamo reduci da un ottavo posto, un disastro totale, e dopo questo non si può traccheggiare. Conto molto in loro, Allegri non è venuto qua per vivacchiare. Si parte indietro anche come entusiasmo, quindi bisogna darlo. Io non dimentico lo scorso anno".

(TMW Radio)