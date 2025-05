Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter e delle voci su Massimiliano Allegri per l'eventuale post Simone Inzaghi

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti , giornalista, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter e delle voci su Massimiliano Allegri per l'eventuale post Simone Inzaghi : "Su Allegri qualcuno mi dice che non ha avuto ancora contatti con nessuno, qualcun altro mi dice che è molto avanti col Napoli.

Allegri che poteva essere candidato anche alla panchina dell'Inter, ma ieri mi hanno detto: "Allegri non andrà all'Inter". L'Inter ha il problema di Inzaghi, che potrebbe accettare l'offerta dell'Al Ahli, lasciando scoperta la panchina: il primo obiettivo è Fabregas, che potrebbe essere interessante e intrigante anche per il Milan. Ma per l'Inter mi dicono anche un eventuale Mister X".