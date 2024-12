Brutto infortunio per l'attaccante dell'Empoli, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro

Brutto infortunio per Pietro Pellegri: l'attaccante dell'Empoli, in occasione del match contro il Verona, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Stagione sostanzialmente finita per il centravanti classe 2001, costretto ancora una volta a fare i conti con problemi fisici.