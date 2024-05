Cosa è cambiato? Non sei più interessato ad Alexis?

"È un giocatore che ha dimostrato nella sua carriera, e ce ne sono pochissimi giocatori a livello mondiale, non lo dico solo da cileno, che può giocare nel Manchester United, nell'Arsenal, nell'Inter, in tutte le squadre in cui ha giocato. Voleva giocare. È un giocatore di punta del calcio mondiale, ma non so se adesso rientra nel budget del Betis".