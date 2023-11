Pellissier: “Thuram è tanta roba, non credevo si ambientasse così rapidamente”

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, elogiando senza mezzi termini Marcus Thuram: "Tanta roba. Non credevo si ambientasse così rapidamente. Il calciatore francese ha potuto contare su tanto spazio che ha saputo sfruttare al meglio. È un calciatore decisivo che, per fisico e personalità, può dirsi di spessore".