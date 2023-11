Percassi: “Con l’Inter come minimo meritavamo il pari. Al tempo stesso c’è…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Atalanta, torna sulla sconfitta in campionato contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, torna sulla sconfitta in campionato contro l’Inter. "Come minimo meritavamo il pari, al tempo stesso c’è orgoglio per la grande prestazione che si è fatto e questo dimostra quanto siamo competitivi".