Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì dopo la Champions? ‘Colpa’ delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

Cosa c'è dietro la decisione di anticipare la sfida di campionato e disputarla a pochi giorni dal match di Champions
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

La sfida di campionato tra Inter e Pisa, valida per il 22° turno di Serie A, si giocherà insolitamente venerdì sera, a tre giorni dalla sfida di Champions League tra i nerazzurri di Chivu e l’Arsenal, disputata al Meazza.

Ma perché il match è in programma di venerdì dopo la Champions League?

Il motivo è legato Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire da sabato 25 gennaio, causa cerimonia di apertura, il Meazza non sarà più disponibile fino al 6 febbraio, data dell'evento.

Il CIO inizierà sabato 24 gennaio i preparativi per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e occuperà lo stadio due settimane prima.

Per lo stesso motivo, il match dei quarti di finale in gara secca di Coppa Italia tra Inter e Monza, in programma il 4 febbraio, si giocherà all’U-Power Stadium di Monza.

