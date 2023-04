Inter, pericolo Gonçalo Ramos: tocca ancora ad Acerbi. Specialista in missioni impossibili

"All’ultimo secondo dell’andata Gonçalo Ramos aveva l’occasione della serata, l’unica sui suoi costosi piedi. Poteva dimostrare di valere davvero la montagna di milioni che si dice e, invece, ha incrociato senza cattiveria. Onana è stato attento, lo 0-2 è stato inciso nel marto. Ancora una volta lo affronterà da vicino Francesco Acerbi, specialista in missioni “impossibili”. Aveva già annullato con cattiveria Osimhen a inizio anno, e a Lisbona ha fatto il bis con un altro centravanti in rampa di lancio. L’ex laziale gioca per l’Inter, per il suo tecnico-mentore e per se stesso. Se veste il nerazzurro, lo deve a Inzaghi, e in caso di permanenza disperata del tecnico, aumenterebbero le possibilità di restare interista", spiega La Gazzetta dello Sport.