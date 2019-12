Quale futuro per Gabigol? Perinetti: “Ragazzo talentuoso ma chi lo conosce bene dice che…”

Sono settimane decisive per il futuro di Gabigol: il brasiliano classe ’96 ha fatto faville con la maglia del Flamengo a tal punto da suscitare l’interesse anche di squadre europee. Il cartellino è di proprietà dell’Inter che dovrà decidere se accettare la proposta del Flamengo – i brasiliani hanno un diritto di riscatto e hanno confermato di aver intavolato le prime trattative con i nerazzurri – o optare per altre soluzioni. Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, l’ex dirigente del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato così di Gabriel Barbosa:

“Gabigol è un ragazzo talentuoso. Chi lo conosce bene dice che non è adatto all’Europa, o quanto meno alla Serie A. Forse potrebbe fare meglio in un campionato come quello spagnolo, dove si gioca di più. Credo non rientri nei programmi di Conte, l’Inter vorrà fare cassa per comprare altri giocatori. Al Crystal Palace? Può essere, visto che avevano già preso Kouamé dal Genoa, ma poi il giocatore si è infortunato”.