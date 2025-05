Le considerazioni del noto dirigente sportivo sul giovane attaccante che intanto si gioca l'approdo in Serie A con lo Spezia

“Cremonese-Spezia? Sono le due squadre che meritavano di fare questa finale playoff. Lo Spezia è stato continuo in campionato dimostrando qualità caratteriali di primo piano, ma la Cremonese ha qualità eccellenti”. Così a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti in vista della partita di questa sera valevole per la finale di andata dei playoff di Serie B.