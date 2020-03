Perrone: “Quando la Juventus ha accelerato, l’Inter non ha saputo colmare la distanza che le separa”

E Maurizio Sarri, allo stesso modo, si volta verso la sua panchina chiedendo di incitare i compagnia, allenatore di lotta e di governo.

Oltre il silenzio, oltre le urla di questa partita che è più vera delle altre, perché non ci sono condizionamenti di alcun tipo, perché in quei campetti dove si è soli, si gioca per se stessi e non per il mondo, resta una dura sentenza per l’Inter: nelle due sfide la Juventus è apparsa geneticamente superiore. Con il pubblico o senza, fuori casa e nel proprio condominio, non c’è stata partita. O meglio, c’è stata, ma quando la Juventus ha accelerato, l’Inter non ha saputo colmare la distanza che la separa dall’avversaria . Poi, certo, di là c’era un genietto che, su questi campi di periferia, salta sempre fuori. Nel caso in questione, tale Paulo Dybala”.